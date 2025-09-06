Edremit’te mitingde atılan sloganlara soruşturma

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 11:12:00
Güncellenme:
DHA
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay’da SOL Parti tarafından düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

4 Eylül 2025 akşamı Sol Parti İlçe Başkanı Dursun Demir’in başkanlığındaki 7 kişilik düzenleme kurulu tarafından "Gelecek Bizim, Memleket Bizim" konulu miting düzenlendi.

Bir otel önünde toplanan kitle, saat 18.25’te yürüyüşe geçti ve 19.45’te Akçay Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

8 KİŞİYE SORUŞTURMA

Yürüyüş sırasında bazı sloganların "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç unsuru" oluşturabileceği "değerlendirildi". Bunun üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılarak 8 kişinin kimliği tespit edildi.

Ayrıca, "düzenleme kurulunun 20 Ağustos’ta verdiği dilekçede yer almayan slogan ve pankartların kullanıldığı, belirtilen saatlere uyulmadığı ve mitingin güneş battıktan sonra da devam ettiği" iddia edildi. Bu sebeplerle, 2911 sayılı Kanuna aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Zehra I. (25), Emin Ulaş G. (21), Ece S. (21), Hüseyin A. (22), Diyar G. (19), Yağmur M.S. (24), Ezel B. (20) ve Ömür İ. (65). hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

 

