Efemçukuru Meclis gündeminde: 1. derece doğal sit alanında sontaj

Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:03

Güncelleme: 01.03.2024 - 15:03

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’in Menderes ilçesinde faaliyet gösteren Kanadalı Eldorado Gold altın tekelinin Türkiye’deki şirketi TÜPRAG ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması için TBMM’ye üç ayrı soru önergesi verdi.

Birinci derece sit alanında faaliyet gösteren ve Çamlı Barajı’nın faaliyete geçmesine engel olan maden ile ilgli Taşkın, “Maden işletmelerinin yaşam alanlarımıza verdiği telafi edilemez zarara göz yumamayız. Altın içemezsiniz ama temiz suya erişiminiz yoksa hayatta kalamazsınız” şeklinde konuştu.

“MAHKEME KARARINA RAĞMEN MADEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Madenin sondaj çalışmaları İzmir’in dünyaca ünlü coğrafi işaretli üzümünün yetiştirildiği Kavacık köyü ve zeytin cenneti Efemçukuru köyü arasındaki yol güzergahında, orman ve su havzalarından oluşan ve birinci derece doğal sit alanı olan bölgede yoğunlaştığını aktaran CHP’li Taşkın, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin ‘Birinci derece doğal sit alanında hiçbir madencilik faaliyeti yapılamaz’ kararına karşın, şirket sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Dahası TÜPRAG altın madeni nedeniyle Çamlı Barajı’na şimdiye kadar izin verilmedi. Altın madeninin tercih edilmesi ile İzmirlilerin bu bölgede yapılacak barajdan yararlanmaları engellenmiş oldu. Böylece kamu yararı değil özel çıkarlar korundu” diye konuştu.

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) iel yaptığı anlaşmanın koşullarına uymayarak belirlenen miktardan çok daha az suyu İzmir’e gönderdiğini hatırlatarak sözlerini sürdüren Taşkın, “Bu nedenle İzmirliler, en hayati ihtiyaçları olan temiz suya, diğer büyük şehirlerle karşılaştırıldığında oldukça pahalıya erişebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“KÂR UĞRUNA YAŞAM ALANLARIMIZI VE TEMIZ SU KAYNAKLARIMIZI FEDA ETMEYELİM”