Ege Akersoy'un tutuklanmasında çarpıcı ayrıntı: Sosyal medyada hedef oldu, suçlama değiştirildi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:05

İstanbul'da düzenlenen mitingde 'tevhid' bayrağı taşıyan şahsa yumruk atan Ege Akersoy isimli genç tutuklandı. Ancak Akersoy'a polisin koruması altında olduğu sırada, tokat atan ve adının Oğuzhan Toksun olduğu iddia edilen kişiye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Cumhuriyet konuya ilişkin çarpıcı bir ayrıntıya ulaştı. Buna göre, yumruklama olayının ardından Akersoy'un gözaltına alındığı Karaköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınırken Beyoğlu Nöbetçi Savcılığı ilgili dosyayı ‘kasten yaralama’ suçundan açtı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla başta trol hesaplar olmak üzere birçok kesim Akersoy’u hedef gösterdi. Bunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akersoy'un ‘kasten yaralama’ suçlaması yerine, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevkine karar verdi ve mahkemece tutuklandı.

"NETİCELİ BİR SUÇTUR"

Akersoy’un avukatı Sevdagül Tunçer ise konunun bu boyutuna ilişkin ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu bu kadar basit ve anında tespit edilebilen bir şey değildir. Neticeli bir suçtur. Bir eylem ve söylemin neticesinde halkın bir kesimi, diğer kesimine karşı tahrik olur ve kamu güvenliği tehdit edilir. Bu bir süreç gerektirir. Bu suçtan sevk hukuki değildir. Ortada bu suçun maddi unsurları yoktur. Burada gencin ifadesinde ‘Ben vatanını seven biriyim ve şehit haberlerine üzüldüğüm için, kendi değerlerimizi öne çıkarmamız gerekir diye düşündüm" diyor. Belki de Suudi Arabistan’tan’da Atatürk posterlerine karşı bir saldırı olduğu için bayraklı birilerini görünce tepki gösterdi. Zaten genç direkt vurmuyor söz konusu şahıs yaklaşıyor o da kendisine vuracağını düşünüyor ve müdahale ediyor. Yani ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik denebilecek bir durum kesinlikle söz konusu değil’ ifadelerini kullandı.