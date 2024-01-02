Laikliğe meydan okuyorlar: Göstere göstere hilafet çağrısı!
Geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atan köktendinci Hizb ut-Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim’den bu sefer de apaçık bir meydan okuma geldi. Söz konusu grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, göstere göstere hilafet çağrısı yaptı.
Şeriatçı terör örgütü Hizb'ut Tahrir'in yayın organı 'Köklü Değişim'in ismiyle faaliyet gösteren grup, geçen günlerde İstanbul’un ortasında hilafet çağrıları yaparak skandal görüntülere imza atmıştı. Daha önce de benzer görüntüleri sergileyen gruptan bu kez "merkezi" olarak apaçık bir meydan okuma geldi.
Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, ilgili görüntüleri paylaşarak hilafet çağrısı yaptı.
Çelik yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” mesajını verdi.
Geliyor gelmekte olan!— Yılmaz Çelik (@yilmazcelikkd) January 1, 2024
Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır!
Hilafet#Tsunamipic.twitter.com/9rAEVFhxjg
Ankara merkezli grubun yayın organlarında hilafeti öven ve Cumhuriyet karşıtı yazılar yer alıyor. Söz konusu grubun Hizb ut-Tahrir adlı örgütle organik bağı bulunuyor. Hizb ut-Tahrir, terör örgütü olarak tanımlanıyor.
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