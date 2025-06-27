Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu: Kurultay davası öncesi 'Ekrem İmamoğlu' mesajı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek’ten boşalan Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı Genel Kurul’u yapıldı.

Denizli Acıpayam Belediye Başkanı ve Meclis Başkanvekili Levent Yıldırım başkanlığında yapılan genel kurul, Kültürpark İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi.

Yapılan oylama sonucunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yeni başkan olarak seçildi.

BESİM DUTLULU: "EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUN BORCU”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kısa süre önce yaşamını yitiren belediye başkanının ardından Manisa Büyükşehir Başkanlığı görevine başlayan Dutlulu, “Bu büyük sorumluluğu alırken, onun hatırasına yakışır bir şekilde çalışacağıma söz verdim. Elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Çünkü bu makam artık onun bize emaneti. Onun emanetine sahip çıkmak, benim için bir görevdir” dedi.

Ferdi Zeyrek'in yürekte bıraktığı boşluğu halen derinden hissettiklerini dile getiren Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanımızın ne kadar özel ve kıymetli olduğunu her geçen gün bir kez daha anlıyoruz. Şimdi ona ve Manisa halkına verdiğimiz sözleri tutma, hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık ve daha iyi bir gelecek için çalışma zamanı. Ege ve Türkiye için dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Bu birlik yolunda kararlıyız."

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU: “KARDEŞİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden başkan için anma mesajı veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

“BU GÖREV, HAYATTA YAPMAK İSTEMEDİĞİM TEK ŞEYDİ”

Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Yapılacak konuşmaların hiçbirine internetten bakamazsınız. Çünkü bu, kalpten gelen bir şey. Hepimiz hayatımızın bir döneminde yarıştık, mücadele ettik. Ama ben bu görevi almak zorunda kaldığımda, bu hayatımda yapmak istemediğim tek şeydi. Hani dünyanın en güzel işi bile olsa, bazen yapmak istemezsiniz ya... Bu işte tam olarak o duygu” dedi.

“KEŞKE KARDEŞİMİZ HALA ARAMIZDA OLSAYDI”

Çavuşoğlu, yaşamını yitiren başkanın herkeste derin bir iz bıraktığını belirtti. “Ona sadece 30 saniye bile dokunan, onunla bir şey paylaşan herkes, onun ne kadar saf, temiz bir yüreğe sahip olduğunu hissederdi. O kadar ışığı olan bir insandı. Aramızdan zamansız ayrıldı” ifadelerini kullandı.

“BEN DEĞİL BİZ DİYENLERDEN OLDU”

Ferdi Zeyrek'in ‘ben’ değil ‘biz’ diyen biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Kendi gemisini kurtardığında kaptan olduğunu düşünmeyen biriydi. Ancak hep birlikte kurtulursak o mutluluğu yaşarız derdi. Gece gündüz birlikte çalıştık, onun azmine, çalışma disiplinine hayran kaldım. Hepimize çok şey öğretti” diye konuştu.

“BÜYÜK HAYALLERİ VARDI”

Yaşamını yitiren başkanın özellikle Ege Belediyeler Birliği’ne dair büyük hayalleri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Onun açtığı bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu görevi bir borç olarak görüyorum. Kardeşim, seni unutmayacağım. Emin olabilirsin. Mekânın cennet olsun. Seni yattığın yerde asla incitmeyeceğiz” dedi.

“ADALET KİŞİLERE GÖRE TESİS EDİLEMEZ”

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’de yargının durumuna değinen Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecine de dikkat çekti. “Egemenliğin halka ait olduğu, adaletin kişilere göre tesis edilmediği bir Türkiye istiyoruz. Seçimle gelen irade, ancak seçimle gitmelidir” dedi.

“EKREM BAŞKAN’IN YANINDAYIZ”

Ekrem İmamoğlu’nun yaşadığı sürecin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Masumiyet karinesi esastır. Bu nedenle yargı süreci derhal sona ermeli ve Ekrem Başkan serbest bırakılmalıdır. 16 milyon İstanbullunun iradesi birkaç kişinin dudağı arasında olamaz. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız” diye konuştu.

“KAYYUM YÖNETİMİNE KARŞIYIZ”

Konuşmasını sonlandırırken kayyum atamaları ve tutuklu belediye başkanlarına da değinen Çavuşoğlu, “Kayyumla yönetilen belediyelere, haksız yere tutuklanan tüm başkanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekrem Başkan’a buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.