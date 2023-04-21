Ege’de millet buluşması

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:12

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:12

Seçime günler kala Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramdan sonra Ege’ye adeta çıkarma yapacak.

İlk olarak 24 Nisan’da Uşak’a gelecek olan Kılıçdaroğlu, 27 Nisan’da İYİ PartiGenel Başkanı Meral Akşenerile birlikte Balıkesir mitingine katılacak. 30 Nisan’da ise İzmir’de yapılacak olan ve Millet İttifakı liderlerinin de katılması beklenenGündoğdu Meydanı’ndaki “Millet Buluşması”nda İzmirlilerile bir araya gelecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda madenci kenti Manisa’da olacak olan Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs’ta iseAydın’da yurttaşa seslenecek. Kılıçdaroğlu, mayısın ilk haftasında da

Muğla ve Denizli’de iki ayrı miting yapacak.