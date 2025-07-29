Eğitim Sen: 2025-YKS tercih kılavuzu bir an önce açıklanmalıdır

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 2025-YKS tercih kılavuzunun bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, 2 milyon 350 bin adayın katıldığı 2025-YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edildiği anımsatıldı.

Adaylar için tercih döneminin yarın başlayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ÖSYM hangi üniversite programlarına hangi sıralamayla yerleşildiği ve hangi bölümün kaç kontenjanı olduğuna dair bilgileri içeren tercih kılavuzunu 'yetiştiremediğini' bahane göstererek yayımlamadı ve buna bağlı olarak tercih tarihlerinde değişikliğe gidildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecekler."

"ÖSYM MİLYONLARCA GENCİ TEDİRGİNLİĞE SÜRÜKLÜYOR"

Açıklamada, geçen yıllarda tercih kılavuzunun, sınav sonuçlarının açıklanmasından önce yayımlandığı, dolayısıyla öğrencilerin bölümleri tanıyabilmesi ve rehber öğretmenlerin uygun yaklaşımla tavsiyelerde bulunabilmesi için yeterli zamanı olduğu belirtildi.

Fakat bu yıl ÖSYM’nin son güne kadar kılavuzu yayımlamamış olmasının milyonlarca genci tedirginliğe sürüklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zira hiçbir öğrenci puanının ve sıralamasının tercih edeceği bölümlere yetip yetmeyeceğini öngöremiyor. Bu belirsizlik diğer taraftan tercih dönemlerinde danışmanlık faaliyetini sürdürmekte olan rehber öğretmenlerin yıllık eğitim planları ve izin dönemlerinde aksaklıklara da sebep oluyor.

Tüm kamu kurumlarının yapısal sorunlara sürüklendiği, işleyişin aksadığı bugünlerde yükseköğretim sistemi ve ÖSYM de kurumsal yetersizlik içerisindedir. Bu yapısal sorunlar milyonlarca gencin geleceği açısından belirsizlik yaratmakta, mağduriyet riski doğurmaktadır."

Açıklama şu çağrıyla son buldu:

"Eğitim Sen olarak ÖSYM’ye sesleniyoruz; tercih kılavuzu bir an önce açıklanmalıdır. ÖSYM kurumsal mekanizmalarını gözden geçirmeli, yapısal sorunlarını gidermelidir. Bunun için öncelikle kamusal faydayı öncelemeli, milyonlarca öğrenciye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir."