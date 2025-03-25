Eğitim Sen hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), dün yaptığı açıklamada uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara ve baskılara karşı öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, yükseköğretimde 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeyeceklerini duyurdu.
Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik, kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."
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