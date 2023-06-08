Eğitim sendikaları, okullarda dini görevlendirmelere karşı ayakta: ‘Manevi’ dayatma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İzmir İl Müftülüğü ve Eskişehir İl Müftülüğü arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü imzalandı. Buna göre okullara ‘Manevi Danışman’ adıyla imam, müezzin, vaiz ya da Kuran kursu öğreticisi atandı. Eğitim sendikaları görevlendirmelere tepki gösterdi.
Okullarda din baskısı olarak yorumlanan ÇEDES uygulaması için eğitim sendikaları harekete geçti. Eğitim İş ve Eğitim Gücü Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir dilekçe yazarak uygulamanın müfredata aykırı olduğu için iptalini istedi. Eğitim-İş, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve Meclis seçiminin ardından iktidarın eğitimi gericileştirme çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eskişehir ve İzmir’de okullara imam ve vaiz gönderilmeye başlanmıştır. Özellikle İzmir’de imam giren okul sayısı günden güne artmaktadır. Protokolle İzmir’deki her 3 okuldan 1’ine “manevi danışman” adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi gönderilecektir” dedi.
"EĞİTİM HAKKININ GASPI"
Özbay şu ifadeleri kullandı: “ÇEDES protokolü anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile çelişmektedir. Öğrencilerin ders sırasında sınıftan çıkarılması ya da almak zorunda oldukları bir ders yerine ders saatinde bu “eğitime” maruz kalmaları, anayasal güvence altındaki eğitim haklarının gaspları anlamını taşıyacaktır.
İlkokulları da kapsamına alan bu projede, pedagojiden bihaber, çocuklara nasıl yaklaşılacağının eğitimini bilimsel olarak almamış yetişkinler, çocukların en güvenli hissettikleri alan olması gereken okullara sokulmaktadır.
Yine bu okullarda farklı dini inanışa mensup yurttaşlarımızın çocuklarının, kendilerini tehlike altında hissetme riski de bulunmaktadır. Okulların “manevi danışmana” değil, öğretmene ihtiyacı vardır.”
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