Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:40

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:40

Üsküdar Belediyesi’nin AKP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Ekrem Baki kimdir? Ekrem Baki hangi partili? Ekrem Baki nereli?

EKREM BAKİ KİMDİR?

Ekrem Bak, Ordu'da dünyaya geldi. Baki'nin ne zaman dünyaya geldiği bilinmemektedir.

EKREM BAKİ NE ZAMAN AK PARTİ'YE KATILDI?

HAS Parti’nin 2012 yılında AK Parti’ye katılmasıyla birlikte, Ekrem Baki de bu yeni yapıya dahil olmuş ve uzun yıllar AK Parti çatısı altında siyaset yapmıştır. Son olarak Üsküdar Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyesi olarak görev almıştır.

EKREM BAKİ NEDEN AKP'DEN İSTİFA ETTİ?

Meclis üyesi Baki, istifa gerekçesini ise "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum” şeklinde açıkladı.