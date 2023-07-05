Ekrem İmamoğlu 'değişim' verilerini paylaştı: İlk gün 32 binin üzerinde öneri

Yayınlanma: 05.07.2023 - 20:02

Güncelleme: 05.07.2023 - 20:02

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerinin ardından CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu tarafından henüz karşılık bulamayan çağrı için İmamoğlu, dün ise "iktidaricindegisim.org" internet sitesini kurdu.

VERİLERİ İMAMOĞLU PAYLAŞTI

Dün yayın hayatına başlayan internet sitesinin verileri bugün Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı.

Site 1 günde 434 bin 556 sayfa gösterimi alırken 256 bin 328 tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Sosyal medya hesabından, katılan herkese teşekkür eden İmamoğlu 1 günde toplam 32 bin 837 görüş ve öneri geldiğini duyurdu.