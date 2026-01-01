Ekrem İmamoğlu: 'İBB’deki Yuvamız İstanbul kreşleri, Türkiye’de Yuvamız Türkiye kreşleri olacak'

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yılda 127 kreş açtıklarını belirterek, “İnşaatı devam eden kreşler ile çok yakında ‘150’ olacak. Biz, evlatlarımızı, ailelerimizi, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin her evladı hayata eşit başlayacak. Hiçbir anne-baba bizim imkanımız yok demeyecek. Her çocuk doğduğu anda adaleti, eşitliği hissedecek. İBB’deki Yuvamız İstanbul kreşleri, Türkiye’de Yuvamız Türkiye kreşleri olacak. Milletin iktidarında her soruna çözüm geliyor. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına" ifadesini kullandı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından İBB’nin kreş çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

''ÇOK YAKINDA '150' OLACAK''

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesi Çin, 'yeşil, verimli, teknolojik' odaklı kalkınma planlarında, erken çocukluk eğitimini, yani kreşleri özel vurgu ile halkına vadediyor. 2019’da İstanbul’da göreve başladığımızda kreş sayısı '0'dı, 2025’te faal 'Yuvamız İstanbul' kreş sayısı '127', inşaatı devam eden kreşler ile çok yakında '150' olacak.

''YUVAMIZ TÜRKİYE OLACAK''

Biz, evlatlarımızı, ailelerimizi, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin her evladı hayata eşit başlayacak. Hiçbir anne-baba bizim imkanımız yok demeyecek. Her çocuk doğduğu anda adaleti, eşitliği hissedecek. Kars’tan Edirne’ye, Hakkari’den Muğla’ya, Hatay’dan Sinop’a; Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarımız dünya ile yarışacak eğitimi alacak. İBB’deki Yuvamız İstanbul kreşleri, Türkiye’de Yuvamız Türkiye kreşleri olacak. Milletin iktidarında her soruna çözüm geliyor. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına!"