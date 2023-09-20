Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul ittifakı kurulabilir'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “İttifak sisteminden vazgeçtik” sözlerini değerlendiren İmamoğlu “Hem tabandaki o büyük toplumsal ittifakın, İstanbul İttifakı’nın kurulabileceğine hem de siyasi ittifakların da müzakere edilebileceğine olan inancım hâlâ tam. Konuşmalar, bu görüşler ifade edilecektir. Ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zeminlerin de oluşabileceğini düşünüyorum. Elbette buna sayın Akşener de dahil” dedi.

Erzurum’da uğradığı taşlı saldırıyla ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin soruya: “Yine üzülüyoruz yargı adına. Yargının özellikle sanki hiç organize değilmiş gibi bir bakışı, atılan cisimlerin komik tarifleri. Yol arkadaşım Mustafa’nın dizine gelen taşı ben gördüm. Sürecin ucunu bırakmayacağız. Kandırılan, aldatılan, küçücük çocukların bu işe girişmelerinin arkasında kim olduğunun araştırılması gerektiğini, o dönemin emniyet müdürünün başta olmak üzere kamu görevlilerinin ihmal ettiği hususlarla ilgili de o günle ilgili bütün hukuki süreçlerin, suç duyurularımın arkasında durarak takip edeceğim. Bir iddianameyle bu iş bitmeyecek, devam edeceğim süreci sorgulamaya” yanıtını verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve beraat ettiği davanın tekrar görülmesinee ilişkin de İmamoğlu “Kararların al birini vur ötekine, ne diyelim ki?“ dedi.