Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 21:30

Güncelleme: 29.05.2024 - 21:31

İstanbul'da fethin 571'inci yıl dönümü kutlanıyor. Çok sayıda yurttaş Maltepe'de miting alanını doldurdu. Etkinlikte konuşan İBB Başkanı İmamoğlu fethin önemine dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle:

"İSTANBUL FETHİ ÖZEL BİR FETİHTİR"

"Dünya tarihi fetihlerle doludur ama İstanbul'un Fethi tarihin akışını değiştiren, çağ açan kapatan çok özel bir fetihtir. Çünkü bir başka yönü de var. Fethin Fatih'i çok özeldir. Fatih Sultan Mehmet, aranızda gencecik kardeşlerimiz de var, 21 yaşında İstanbul'u fethetmek için yola koyulurken hedeflerini toprakları değil gönülleri fethetmek olarak tanımlamıştı. Bu büyük bir fark, büyük bir devlet insanı. Aynı zamanda bir askeri deha olmanın yanı sıra çok yönlü bir entelektüel idi. Çok iyi eğitim almıştı. dünyayı biliyordu, tanıyordu.

Onun amacı insanlara boyun eğdirmek değil, herkes için onurlu bir hayat sağlamaktı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da herkesin inanç ve geleneklerini koruyan adil ve hoşgörülü bir yönetim kurdu. Hiçbir bağnazlığa geçit vermedi. İslam'ın sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne sahip çıktı. Manevi değerleri yüceltti. Medeniyetimize güç ve değer kattı. Orta Çağ'ın karağınlındaki batı dünyasına örnek oldu. İstanbul'u doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu güçlü bir dünya başkenti haline getirdi.

"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

İstanbul ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu. Bu şehre sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bu şehre sahip çıkmak İstanbul'u işgalden kurtarıp yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır.

Atatürk, İstanbul tarihimizin ve medeniyetimizin özetidir, demişti. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç kimseye ait değil, 16 milyon hemşerimizin 86 milyon vatandaşımızındır, hepimizindir demektir.

Onlar girdikleri savaşı kazandıkları için değil barışı kazandıkları için büyüklerdir, eşsizlerdir."