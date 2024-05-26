Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu: 'Öğrenci yurtlarını üçe katlayacağız'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:41

Güncelleme: 26.05.2024 - 19:41

İBB Ders Atölyeleri ve Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Şöleni, İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda bugün yapıldı.

Yüzlerce çocuğun ve ailelerinin katıldığı şölende konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Böyle bir etkinlikte sizlerle bulunmak benim için büyük bir kıvanç. Özellikle Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın haftasında olmak ve böylesi bir Cumhuriyet'in, böylesi güzel bir memleketin emanet edileceği tek neslin gençler olduğunu, gençlik olduğunu ta 100 yıl öncesinden bize tavsiye, bize öneri olarak sunan ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğimizi bildiğimiz ve bugünlerde en yüksek sesle anmakta bir vazife olduğunu düşündüğüm ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle anıyorum.

Gençlik ve Spor Bayramı’mız bütün gençlerimize kutlu olsun derken bayramın özellikle gençlerimizin umutlarını, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmeleri adına son derece yüksek seviyede çok çalışmamız gerektiğini bilen bir yöneticiyim. O pırlanta gibi gençlerimizin, kalpleri pırıl pırıl olan sevgili gençlerimizin ama sporda ama sanatta ama kültürde ama bilimde, teknolojide, üretimde, emekte, eğitimde, aklınıza gelen her alanda çok güçlü olmalarını ve onların zihin açıklığı ile hayallerini köreltecek hiçbir hususun hayatlarında olmamasını dileyerek onlara da bu bayramda çok güzel bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun sevgili gençler.

“ÖĞRENCİ YURTLARIMIZI İKİYE ÜÇE KATLAYACAĞIZ”

Toplumların gelişmesi, çağı yakalamak ancak gençlerle mümkün. Bir ülkenin nerede olacağını, hangi yolculukla nereye koşacağını, menzili en hızlı tespit edip ona yol yürüyecek olan da gelişmeleri hayatımızı en hızlı şekliyle adapte edecek olan da gençlerimiz. Tabii biliyoruz bunun olabilmesi için özellikle gençlerimizin eğitimde ve teknolojide çok üst seviyede olmaları şart. Bu manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yapma gayreti içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Eğitimi destekleyeceğiz. Öğrenci yurtlarımızı ikiye hatta üçe katlayacağız. Öğrenci burslarımızı vadettiğimizden daha yukarıya taşıdık.

İnşallah üniversite okuyan gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. İyi eğitim almaları için burslarımızı da artıracağız. Ders atölyeleri ve teknoloji atölyelerimizin iyi bir seviyeye geldiğini biliyorum. Arkadaşlarım özellikle bu alanda gençlerimizin başarılı olmaları için onlara sunulan bu imkânı daha da büyütmek için üst seviyede gayret gösteriyorlar. Özellikle ders atölyelerimizde ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin LGS ve YKS’ye hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde ailelerimizin evlatlarını kendi evladımız olacak bir biçimde sorumluluğu kabul ederek onların daha iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır. Onun için var olan bu seviyenin, sayının yetmediğini görüyorum. Size söz, bunun sayısını da katlayarak artıracağımızı hepinize söz veriyorum.

“ATATÜRK’ÜN İLKELERİNİ UNUTMAYAN GENÇLER OLMANIZI DİLİYORUM”

Bugün 13 şubede, 28 derslikte, 120 eğitmen ve PDR uzmanıyla öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Şu ana kadar 5 bin 70 öğrencimizi sınavlara hazırladık. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Eğitim hayatları boyunca başarılı olsunlar. Her zaman devletini, milletini seven; bu devletin, milletin ve bu sınırların içerisinde olan hiçbir vatandaşını ayırmayan, kalplerinde, zihinlerinde hiçbir yurttaşa ön yargısı olmayan, her birimiz birbirimizi bu memleketin asil vatandaşlar olarak bilerek, görerek vatanına, bayrağına tutkulu çok seven, birbirini kabul eden, sevgiyi ve saygıyı en üst seviyede tutan, demokrasiye ve Cumhuriyet'e inanan, o yüce adaletin ışığı altında yol yürüyen cumhuriyetin ve demokrasinin bekçileri olan, Atatürk’ün ilkelerini hayatında hiç unutmayan gençler olmanızı diliyorum. Bu duygularla yolunuz açık olsun. 2021 yılında İBB Teknoloji Atölyeleri’ni Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirmişti. Özellikle teknoloji üreten, geliştiren bireylerin yetişmesine, bilim ve teknolojide dışa bağımlılığı azaltan bir geleceğin varlığına imza atmak için açtığımız bu kulvarda bu yıl 9 atölyede 48 eğitmenle 940 öğrenciye hizmet sunduk. Böylece bugüne kadar teknoloji eğitimi verdiğimiz öğrenci sayımız 3 bin 615’e çıktı ama bunu arttıracağız.

“MEKANLARIMIZ ARTTIKÇA EĞİTİM ALANLARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ”

Bunun da İstanbul’a yetmediğini, mekanlarımız arttıkça çocuklarımıza ve gençlerimize bu eğitimin de verilmesi için alanlarımızı büyüttükçe göreceksiniz, İstanbul’un her yerine dağılan ve binlerce gencimizi aynı anda bu alanda eğiten bir mekanizmayı kurarak bu sürecin içine bu şehrin gönüllülerini, gönüllü kurum ve kuruluşlarını, teknoloji konusunda yüksek seviyede başarılara imza atmış bu şehrin güzel insanlarını, yöneticilerini de bu işin içine katarak bu seviyeyi artırmanın yolunu ve yöntemini bulacağız. Çağı yakalayan, dünya ölçeğinde üretim yapan, zihinsel açıklığıyla fikri, vicdanı, irfanı hür anlayışını temsil eden çocuklarımızın ve gençlerimizin yaratıcılıklarıyla icatlar ve buluşlar yaparak dünya ekseninde çok büyük katma değer üreten bir gelecek nesil var etme adına teknoloji atölyelerimizde bu şehrin kabiliyetli insanlarıyla artırarak İstanbullulara hediye etmenin de hepinize sözünü buradan veriyorum.

“İNŞALLAH DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

Benim bu şehrin ve bu ülkenin, 86 milyon insanımızın çocuklarına ve gençlerine olan güvenim bu kadar yüksek seviyede olmasa ben bu kadar gayretli, ben bu kadar çalışkan, ben bu kadar cesaretli olamazdım. Eğer yüksek cesaretimiz varsa, asla vazgeçmeyiz diyorsak, bu memlekette demokrasiye ve cumhuriyete, özgürlüğe inanıyorsak, insanlarımızın hak ve hukuku için sonuna kadar mücadeleyi vazgeçilmez olarak görüyorsak bunun altında yatan en büyük güç kaynağımız -kalben söylüyorum- bu şehrin çocuklarıdır, kızlarıdır, oğullarımız, erkeklerimizdir. Onların varlığıyla yol yürüyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimizin arasında gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inandığım belediye başkanları, bu ülkeyi yöneten insanlar, bilim insanları, eğitimciler, doktorlar, mühendisler olacağına da inanıyorum. Başarıyla ülkemizi gururlandıracağınıza da inanıyorum. Öğrencilerimize yolunuz açık olsun derken tekrar öğrencilerimizin bu gelişimine katkı sunan tüm değerli eğitimcilerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki çocuklarımızı ve gençlerimizi bize emanet eden çok sevgili vatandaşlarımıza, yani anne babalara yürekten teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

İmamoğlu, atölyedeki yarışmalarda başarı elde eden takımlara ödüllerini takdim etti.