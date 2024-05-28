Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:18

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devletimiz için kritik önemi olan görevi yerine getiren siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın bahanesi olamaz. Devlet erklerimizin tamamı millete efendilik taslamak için değil hizmet için vardır. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerde bu bilinçle hareket ettik.

"ŞİKAYETLERİNİN ÇOĞALDIĞININ FARKINDAYIZ"

Bürokratik vesayeti ülkemiz için bir tehdit kaynağı olarak gördük. Bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Halktan kopuk, görev şuuru eksik eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vayandaşlarımızın kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini artırmak amacıyla gayretlerimizi artıracağız.

Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarından biri yeni ve sivil bir anayasadır. Anayasanın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık. Yeni hükümet sistemi sayesinde siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi. Bundan bir yıl önce milletimiz seçimlerin belli olmasıyla işine gücüne normal mesaisine döndü. Yıllarca belirsizle bedel ödeyen ülkemiz bu kazanımı gördü. Elbette sistemin işleyişinde aksaklıklar olabilirç Bir sistemi iyişeltirmek için her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu sööylüyoruz. Eskiye bekmak yerine geleceğe bakmak şarttır. Türkiye'yi darbe anaysasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Türkiye'nin yeni anaysaya kavuşması için yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.

Yönetim anlayışımız kadar denetim anlayışımızı da geliştirmek zorundayız. Kadim devlet geleneğinde de teftiş her zaman önemsenmiştir. Ülkemizde vergilerin, gelirlerin nasıl harcandığı Sayıştay tarafından denetleniyor. Milletimizin verginleri harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak savurganlık içinde olamaz. Birilerinin şahi reklam bütçesine dönüşmesi hoş karşılanamaz.

"HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Son dönemde eş dost atamaları ile belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Milletin kamu kurumlarına olan güvenini sarsıyor. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz.

Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır. İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.