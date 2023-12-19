Ekrem İmamoğlu: 'Kötü sözleri duymuyorum'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kent Konseyi” bünyesindeki gençlik meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
“Kent Konseyi” bünyesindeki gençlik meclisi üyeleriyle bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’den istifaların sorulması üzerine “Her ne kadar ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne müdahil olurum. İYİ Parti’nin İstanbul’a sunduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım” dedi. AKP’nin İstanbul için belediye başkan adayı belirlememiş olmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Belli ki İstanbul’da çok bir adaylar yarışı olacak. Farklı düşüncelerin, farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kendisine yönelik “CHP eş başkanı” yakıştırmasının hatırlatılması üzerine ise “Kulağım kötü sözleri duymuyor” yanıtını verdi.
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