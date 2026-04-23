Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı: 'Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir 23 Nisan mesajı paylaştı.

İBB Davası'nın 26. celsesinde yaptığı kutlamanın yapay zeka ile seslendirilmiş halini paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun" notunu düştü.

Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.

23 Nisan'ımız kutlu olsun. pic.twitter.com/qosrmnFXc5 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) April 22, 2026

İmamoğlu'nun 23 Nisan için verdiği mesajın tamamı şu şekildeydi:

"Yürekleri başka ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün. Çocuklar feryat ediyorlar, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller. Özgür değiller. Gelecekten en fazla onlar hissederek, şüphe duyarak hareket ediyorlar. Bakın az önce not verdim. 11 yaşında, 1913’te Nazım ne demiş biliyor musunuz? Bu çok bilinmez bir şiiri. Feryad-ı Vatan: Sisli bir sabahtı henüz / etrafı bürümüş bir duman / uzaktan geldi bir ses / ah aman aman / sen bu feryad-ı vatanı dinle / işit / dinle de vicdanına öyle hükmet / vatanın parçalanmış baharı / bekliyor senden ümit. Bunu, 11 yaşında Nazım söylemiş, 11 yaşında. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra. Darmadağınık. İnsanlar kopmuş. Üzgün. Başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, çocukların geleceğe hayalleriyle, hayal kurarak koşmasını engelleyen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Cumhuriyet, onun için kuruldu. Ben, öksüz ve yetim çocuklarla ilkokulu okudum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kimsesiz çocuklarıyla aynı sıralarda hayata başladım. Beş yıl okudum. Hâlâ o sıralarda edindiğim terbiyeyle yaşıyorum. Allah da beni o terbiyeden ayırmasın. Herkes onun için, eşit bakan Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri, şu an burasıdır. Burası öylesine bir mahkeme değildir. Çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir. Onun için burayı ve buradaki çocuklarımız için mücadeleyi takip edin. İşte Ediz, onun için bugün burada. Babasının hasretiyle burada. O çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."