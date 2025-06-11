Ekrem İmamoğlu'ndan 'işkence' duyurusu: 'Bu zulmü herkes paylaşsın'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İBB operasyonunda tutuklanan yöneticilere yönelik işkence ve kötü muamelenin gündeme gelmesi sonrası açıklama yaptı.

Özellikle kadın tutukluların cezaevlerinde işkence düzeyinde uygulamalara maruz bırakılması iddiasını gündeme getiren İmamoğlu ''Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna'' dedi.

''BU BİR İŞKENCE DUYURUSUDUR''

İmamoğlu, yeni X hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur.

Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor.

Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar.

''NEDEN YAPILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ''

Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle "iftiracı" yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.

''HERKES PAYLAŞSIN''

Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna.''