Ekrem İmamoğlu'ndan Lozan'ın yıldönümüne ilişkin mesaj

Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, antlaşmanın Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tescillediğini vurguladı.

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Masada kazandığımız en büyük zafer, Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yılı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz öngörüsüyle yürütülen bu tarihî süreçte, İsmet İnönü’nün diplomasi masasındaki kıvrak zekâsı sayesinde, uluslararası toplum karşısında büyük bir zafer kazanıldı.

Bu antlaşmayla bağımsızlığımız hukuken tanındı; Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi imzalandı.

Bu eşsiz başarının elde edilmesi için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.

Lozan, sadece bir belge değil, egemenliğimizin, onurlu geleceğimizin ve barışın teminatıdır. Bu büyük mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur."