Ekrem İmamoğlu'ndan ‘Mansur Yavaş’ sorusuna cevap: Olası adaylığına destek verecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

Altaylı'nın "Mansur Yavaş'ın 'Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam' tavrını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'lilerin ve milletimizin iradesi 15.5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımızı belirledi ve bana bir görev verdi.

Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Millet ne görev verirse yapacak, mücadeleye koşacak irade hepimizde mevcuttur.

Biz, bu ortak akıl ve sarsılmaz hedefimiz doğrultusunda birbirine sıkıca sarılmış iki yol arkadaşıyız; hedefimiz aynıdır.

Genel Başkanımız Özgür Özel ve Mansur Başkanımızla yolculuğumuz, vatanımızın ve milletimizin geleceği mücadelesidir, gerisi teferruattır.

Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeridir. Kendisine bir kez daha bu mücadeledeki yol arkadaşları için yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyecek çok uzun bir yolumuz var."