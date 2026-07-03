Ekrem İmamoğlu'ndan 'NATO Zirvesi' açıklaması: 'Demokratik bir Türkiye çok daha güçlü ve güvenilir bir ortak olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi öncesi bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan açıklamasında Ekrem İmamoğlu, zirvenin Türkiye’nin dünyadaki yerini ve yönünü gösterecek önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Türkiye'nin güçlü ordusuyla Avrupa'nın güvenliği için kritik katlı sunabilecek askeri kapasiteye sahip olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Ancak bu gücün gerçek kaynağı milletimizin iradesine ve hukukun üstünlüğüne dayanan köklü Cumhuriyet kurumları ve demokrasimizdir" dedi.

"Demokrasiyi güvenlikten ayrı görmek Türkiye’nin ve İttifak’ın geleceğini zayıflatır" diyen İmamoğlu, "Türkiye’nin gerçek çıkarı; baskıyla yönetilen değil, milletine güvenen, hukukla güçlenen, demokrasisiyle güven veren ve dünyayla eşit, saygın ilişkiler kuran bir Cumhuriyet olmaktır" mesajını verdi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi Türkiye’nin dünyadaki yerini ve yönünü gösterecek önemli bir dönüm noktası olacaktır.

Türkiye, jeopolitik konumu ve güçlü ordusuyla Avrupa’nın ve bölgemizin güvenliği için kritik katkı sunabilecek askeri kapasiteye sahiptir. Ancak bu gücün gerçek kaynağı milletimizin iradesine ve hukukun üstünlüğüne dayanan köklü Cumhuriyet kurumları ve demokrasimizdir.

Demokratik, hukuk devleti kimliğini güçlendirmiş, kurumsal karar alma mekanizmalarıyla öngörülebilir bir Türkiye; bölgesinde de dünyada da çok daha güçlü ve güvenilir bir ortak olacaktır.

Demokrasiyi güvenlikten ayrı görmek Türkiye’nin ve İttifak’ın geleceğini zayıflatır.

Türkiye; köklü kurumları, yetişmiş insan kaynağı ve güçlü toplumsal iradesiyle bütün sorunlarını demokrasi içinde çözebilecek kapasiteye sahiptir.

Biz mücadelemizi; özgür, demokratik, itibarlı ve dünyada hak ettiği yeri yeniden alan bir Türkiye için sürdürüyoruz.

Türkiye’nin gerçek çıkarı; baskıyla yönetilen değil, milletine güvenen, hukukla güçlenen, demokrasisiyle güven veren ve dünyayla eşit, saygın ilişkiler kuran bir Cumhuriyet olmaktır.

Çünkü Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyacak olan en büyük güç, milletimizin iradesi ve Cumhuriyetimizin demokratik değerleridir."