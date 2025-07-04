Ekrem İmamoğlu'ndan RTÜK'e sert tepki: 'Demokrasinin can damarını hedef almıştır'

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV ve Sözcü TV’ye yönelik 10 günlük yayın durdurma kararına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın artık tahammül edemediği tek şey ne biliyor musunuz? Gerçekler.

Gerçekleri gizlemek için son dönemde kullandığı en verimli aparat ise hepimiz için tarafsız hizmet vermekle yükümlü olan RTÜK!

"DEMOKRASİNİN CAN DAMARINI HEDEF ALMIŞTIR"

RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezası, yalnızca bu iki televizyonu değil; ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve demokrasinin can damarını hedef almıştır.

19 Mart’tan bu yana kendi kanallarınızdan dezenformasyon yaydınız, iftiralar attınız ama milletin feraseti nedeniyle başarılı olamadınız. Şimdi de gerçeklere gözünü kulağını kapatmayan birkaç bağımsız basın kuruluşunu susturup halkı kandırabileceğinizi, gerçekleri karanlığa gömebileceğinizi zannediyorsunuz.

Eğer öyleyse siz bu milleti hiç tanımamış, hangi çağda yaşadığımızı anlamamışsınız. Bu karanlıkta bile yolunu bulan bir şey varsa, o da milletin vicdanıdır.

"MİLYONLARIN SESİDİR"

Halk TV ve Sözcü TV, bu ülkede bütün baskılara rağmen doğruları haykıran milyonların sesidir. O ses kısılamaz, gerçeklerin üstü karartmayla kapatılamaz."