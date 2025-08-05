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Ekrem İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi: Almanya'daki fiyatını açıkladı!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi: Almanya'daki fiyatını açıkladı!

5.08.2025 10:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi: Almanya'daki fiyatını açıkladı!

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'yerli' otomobil TOGG'un Almanya ve Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırdı. İmamoğlu, "Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz" diyerek isyan etti.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'yerli' otomobil TOGG'un Almanya ve Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırarak tepki gösterdi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli” TOGG “Almanya'da” 1 milyon 663 bin TL, Türkiye'de 2 milyon 363 bin TL.

Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz. 

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir düzeni inşa edeceğiz."

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