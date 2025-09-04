Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının tarihi ve yeri değişti!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle birlikte İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.
İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 13.00'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti.
Edinilen bilgilere göre; 7 gün kala duruşmanın tarihi değiştirildi.
Duruşmanın günü 12 Eylül Cuma gününe alındı.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüleceği ilan edilen davanın yeri ise Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu olarak değiştirildi.