Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının tarihi ve yeri değişti!

Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının tarihi ve yeri değişti!

4.09.2025 21:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının tarihi ve yeri değişti!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davasının yeri ve tarihi değişti.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle birlikte İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 13.00'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti.

Edinilen bilgilere göre; 7 gün kala duruşmanın tarihi değiştirildi.

Duruşmanın günü 12 Eylül Cuma gününe alındı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüleceği ilan edilen davanın yeri ise Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu olarak değiştirildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #diploma