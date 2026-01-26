Ekrem İmamoğlu: Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi.

Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları ÇALMA HASTALIĞI.

Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları…

Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."