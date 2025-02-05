Ekrem İmamoğlu'na iddianameye Özgür Özel'den ilk tepki: 'El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz!'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

AKIN GÜRLEK 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Adıyaman'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu için hazırlanan iddianame için konuştu.

"Bu ne korkuymuş arkadaş" diyen Özel, "5 gün içinde iddianame yazılıyor. Koskoca Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiç mi işi yok? Madem yazıyorsun, 100 gündür neden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yazmıyorsun?" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"5 gün içinde iddianame yazılıyor. Koskoca Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiç mi işi yok? Madem yazıyorsun, 100 gündür neden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yazmıyorsun? Bu ne korkuymuş arkadaş!

Diyorlar ya 'aday' için niye bu kadar acele ediyorsunuz diye. Çünkü benim Akın Gürlek'ten daha fazla acelem var. Bir an önce sandığı getireceğiz. Akın Gürlek'in acelesi varsa bizim daha çok acelemiz var. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Hadi bakalım. Adaleti katletmek için senin kadar görevlendirilen bir hakim yoktu. Şimdi döndün savcı oldun. Yine adaleti katlediyorsun. Adamın İstanbul'a gelişi talimat. Adamı 'Akın sana ihtiyacım' var deyip yollamış."