İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Bize ulaşan tebligat yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianamede 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırlanan iddianameye ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Bize ulaşan tebligat yok
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ANKA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya  kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama bulunan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığını belirtti. 

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"İddianame ile ilgili bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin varlığı ve/veya mahkemesince kabul edilip edilmeyeceği de belli değil iken haberini yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum"


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