İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Bize ulaşan tebligat yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianamede 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırlanan iddianameye ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Konuya ilişkin açıklama bulunan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığını belirtti.
Polat, şu ifadeleri kullandı:
"İddianame ile ilgili bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin varlığı ve/veya mahkemesince kabul edilip edilmeyeceği de belli değil iken haberini yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum"
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