İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Bize ulaşan tebligat yok

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama bulunan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığını belirtti.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"İddianame ile ilgili bize ulaşan bir tebligat yok. Bizim bilgimiz ve erişimimiz olmayan bir iddianamenin varlığı ve/veya mahkemesince kabul edilip edilmeyeceği de belli değil iken haberini yaymış olmalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum"