Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart için dayanışma çağrısı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlere ilişkin çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İETT İkitelli garajında yeni otobüslerin tanıtım toplantısına katıldı.
Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’da her partinin kendi adayını açıklamasına ilişkin şunları söyledi: “2019 yılında inandığımız şey toplumsal ittifaktı, İstanbul ittifakıydı. Gerçek olan ve kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir. O bakımdan biz şu anda daha güçlü bir şekilde İstanbul’un korunması, Kanal İstanbul gibi bir tehdidin kente gelmemesi için bir dayanışma çağrısı yapıyoruz.”
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