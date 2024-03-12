Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 21:26

Güncelleme: 12.03.2024 - 21:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl ile birlikte önce seçim otobüsüyle ilçe turu gerçekleştirip, sonra halkla bir araya geldi. İmamoğlu konuşmasında "Ne yazık ki ekonomiyi perişan ettiler. İhaleleri iptal etmek zorunda kaldılar. Bir daha iptal oldu ihalesi. Bir daha ihale yaptık, bir daha başlattık işin ile dertleneceksin kardeşim. İşinle dertlenmezsen her şey senin olsa bir işe yaramaz. Onların milletiyle dertlendiği yok. Onları Tuzla'yla hiç dertlendiği yok bunu unutmayın. Tuzla'yla dertlenen biziz, Tuzla'yla dertlenen Eren Ali Başkanımız. Onun için onların bu anlattığı o kurguya asla inanmayın. " açıklamasında buluındu.

Ekrem İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

3 KİŞİ MİLLETVEKİLİ OLMADAN ÖNCE BURS KAZANMIŞ: 'İNSANIN BAŞINA GÖKTAŞI DÜŞMESİ GİBİ BİR ŞEY'

Bakın altyapı yapmadılar bu şehre. Kentin göbeğinde su baskınları, denizde kaldırımlar, onların zamanında bir olmadı mı. Bir tane kreş yaptılar mı? Çocuklara bir bardak süt verdiler mi? Hak eden öğrencilere bir tane burs verdiler mi? Verdiler, üç kişiye verdiler. Hani birini İBB'de işe aldılar hatırlar mısınız. Şans bu ya işe alıyorlar, tesadüf bu ya işe girdiğin gün ona burs çıkıyor. Hem de birisi Türkiye dışında yaşarken nasıl oluyorsa hem işe giriyor hem burs kazanıyor. Ya bu nasıl bir şans değil mi? Bir insanın kuş geçerken bir şey oluyor ya. Bu bir insanın kafasına gök taşı düşmesi gibi bir şey.

Yani diğeri de Metro A.Ş. işe girdi. Bu daha komik. Hemen ona burs çıktı. Ayarlanan bursa bakın şimdi. Metro A.Ş'ye giriyor. Ama oraya işe girene ne bursu çıkıyor biliyor musunuz? Siyaset Bilimi bursu. Bak sen Metro A.Ş’de teknik bir yerde Siyaset Bilimi bursu, metroda siyasetin ne alakası var? Burs kazandılar derken yanlış anlamayın. Sizlerin parasıyla burs planladılar. Sizin paranızla ne yaptılar biliyor musunuz? Biz inim inim inleyerek 100 bin gencimize yedi bin beş yüzer lira, seneye yüz bin gencimize 15 bin lira vermek için bütçeden ne kadar ayıracağız bu sene biliyor musun? Bir buçuk milyar lira, bir buçuk katrilyon lira. Kime? Çocuklarımıza. Onlar ne yaptılar? Bir tanesine 100 bin dolarcık. Bir tanesine 120 bin dolarcık burs verdiler. Suç duyurusunda bulunduk. Mahkemelerde sürüyor. Üçü de daha sonra ne oldu? Şansa bak. O üç kişi işe girerken şans. Yüzer bin dolar burs verilirken şans. Bir de ne olsun? Üçü de milletvekili oldu. Bak sen şimdi.

'SENİ TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ DEDİLER, BİZDEN ÇIKTI ATOM KARINCA. KAFALARI KARIŞTI'

İçlerinden birisi mahkemeye gitmiş. Bu doğru, bu gerçek haberler için yayın yasağı aldırmış. Yayın bile yapamıyorsun, onun için ben buradan naklen anlatıyorum. Gülüyoruz ama bu bizim ağlanacak halimiz. Onun için İstanbul'da iş yapamadılar. Onun için İstanbul'un bereketi kaçtı. İstanbul'un, milletin parasını bile bereketini kaçırdılar. Kentin, şehrin adeta kepeklerini indirdiler. O bakımdan bunların hepsi yaşanırken nasıl bir dönemdi? Tekrar hatırlatayım. Hem merkezi yönetim, hemde yerel yönetim onlardayken. Sonra ne oldu? Biz geldik. 16 milyon insanımız kazandı. Hep birlikte geldik ne dediler gelir gelmez seni topal ördek yapacağız dediler. Ne oldu? Bizden çıktı atom karınca. Kafaları karıştı. Açılışlara, temel atmalara gün yetmiyor, akşam yetmiyor. Dün gece saat 10’da açılış yaptım Durusu Terkos'ta, Arnavutköy'de. Önümüzdeki dönemde ne yapacağız biliyor musunuz? Daha çok çalışacağız. Bize şimdi Atom Karınca diyorsunuz ama o gün öyle çalışacağız ki bize koyacak isim bulamayacaksınız. Daha çok çalışacağız, onları çalışkanlığımızla ezeceğiz.

Sosyal destekleri daha da büyüteceğiz. 100 bin yeni evli çifte 30 bin lira destek sağlayacağız. Gençlerin evlenmesine katkı sunacağız. 45 bin haneye yenidoğan destek paketi sunacağız bebelerimize, o güzel annelerine. Tek asgari ücretle geçinen hanelere bir kişiye yıllık 10 bin lira ulaşım desteği vereceğiz. Tek asgari ücretle geçinen hanelere yıllık 10 bin lira pazar alışverişi desteği vereceğiz. Önümüzdeki iki yılda ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza iki milyon adet okul beslenme paketini biz dağıtacağız." ifadelerine yer verdi.