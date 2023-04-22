Ekrem İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Hepinizi bekliyorum

Yayınlanma: 22.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 11:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara çağrıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet eden İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşım şu şekilde:

"Tüm çocukları yarın Maltepe’ye davet ediyorum. 23 Nisan’da çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor."

Tüm çocukları yarın Maltepe’ye davet ediyorum. 23 Nisan’da çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor. pic.twitter.com/c7qUqlUoFp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2023

Videoda, Maltepe etkinlik alanında yapılacak 'Çocuk Karnavalı'nın kapı açılış saati 11:00 olarak belirtildi.