Ekrem İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Hepinizi bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 11:00
Ekrem İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Hepinizi bekliyorum
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara çağrıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet eden İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.

İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşım şu şekilde:

"Tüm çocukları yarın Maltepe’ye davet ediyorum. 23 Nisan’da çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor."

Videoda, Maltepe etkinlik alanında yapılacak 'Çocuk Karnavalı'nın kapı açılış saati 11:00 olarak belirtildi.


Ekrem İmamoğlu 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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