Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'taksi' açıklaması: Yarınki UKOME toplantısını işaret etti

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki taksi sorununu çözmeye yönelik önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmaların sonucunda hem taksi sayısının artırılacağını hem de yeni bir taksi sisteminin hayata geçirileceğini belirtti.

YARINI İŞARET ETTİ

İmamoğlu, yarın yapılacak UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.”