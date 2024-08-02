Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: Keyfi olarak kapatılması kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesine "Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez" diye tepki gösterdi. İmamoğlu, platformun bir an önce erişime açılması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:53
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: Keyfi olarak kapatılması kabul edilemez
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine bir tepki açıklaması yaptı.

İmamoğlu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."


Ekrem İmamoğlu haberleri Instagram haberleri erişim engeli haberleri

İlgili Haberler

Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış

Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
Instagram'a erişim engelinin ardından.... Anayasa Mahkemesi'nde baş döndüren 'karar'sızlık!

Instagram'a erişim engelinin ardından.... Anayasa Mahkemesi'nde baş döndüren 'karar'sızlık!
Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'

Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler