Ekrem İmamoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: Keyfi olarak kapatılması kabul edilemez

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:53

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine bir tepki açıklaması yaptı.

İmamoğlu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."