Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından paylaşılan 'Hayırlı Cumalar' mesajı, 40 dakika içinde silindi.
Türkiye, bu sabaha Instagram erişim engeli ile uyandı. Sosyal medya kullanıcılarının erişim engeli sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Erdoğan'ın Instagram hikayesinde 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıldı. Paylaşım 40 dakika içinde silindi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!