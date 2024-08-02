Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:29

Türkiye, bu sabaha Instagram erişim engeli ile uyandı. Sosyal medya kullanıcılarının erişim engeli sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Erdoğan'ın Instagram hikayesinde 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıldı. Paylaşım 40 dakika içinde silindi.