Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından paylaşılan 'Hayırlı Cumalar' mesajı, 40 dakika içinde silindi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:29
Önce paylaşıldı, sonra silindi! Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
Abone Ol google-news

Türkiye, bu sabaha Instagram erişim engeli ile uyandı. Sosyal medya kullanıcılarının erişim engeli sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Erdoğan'ın Instagram hikayesinde 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıldı. Paylaşım 40 dakika içinde silindi. 


Instagram haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası

İnstagram'da 'daha sonra tekrar dene' hatası
Erdoğan'ın kararıyla İsmail Heniyye için Türk bayrakları yarıya indirildi

Erdoğan'ın kararıyla İsmail Heniyye için Türk bayrakları yarıya indirildi
Erdoğan imzaladı: ‘Katliam yasası’ yürürlüğe girdi!

Erdoğan imzaladı: ‘Katliam yasası’ yürürlüğe girdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler