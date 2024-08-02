Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:05

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KARARA TEPKİ YAĞDI: 'İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE'

Söz konusu karar kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, tepkilerini X platformu üzerinden dile getirdi.

İşte aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu o tepkilerden bazıları...

İnstagram’a erişim engeli getirme saçmalığı da neyin nesi? Çok canın sıkıldıysa kendi İnstagram hesabını kapat, hem sen hem de biz rahat edelim! @RTErdogan — Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2024

Türkiye bir güne daha yasaklarla uyandı??



Instagram’a gece herkes uyurken “gerekçesiz bir şekilde” erişim engeli getirildi.



İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe vurulmuştur.



Keyfiyet, her alanda alışkanlık haline getirilmiştir.



Ülkenin gerçek gündemi aşırı pahalı fiyatlar,… pic.twitter.com/oAH2ZRyLEH — Semra Dinçer (@semradincerchp) August 2, 2024

Kimsin sen BTK…Saçma sapan kararlar alıyor.. Nedeni de belli değil .. Sansürcü kafa… Dünyayı kendine uydurmaya çalışacağına kendini düzelt .. https://t.co/80hcb0TxNY — Sirin Payzin (@siring) August 2, 2024

Sabah uyanıp tamamen keyfi bir sebepten Instagram’ın yasaklandığını öğrenmek… Bir tuşla dünyanın en keyfi yasağı. Duygu ve düşücelerimi kanunlar çerçevesinde ifade etmem imkansız noktaya geldi artık. — can gurses (@canitti) August 2, 2024

Instsgram’ın engellendiği bir sabaha uyandık… hem de Hamas lideri Haniye yüzünden… hani bugün tüm ülkece ‘milli’ yasını tuttuğumuz… demek ki neymiş : bir kişi, bir tuşa basarak koca ülkede her şeyi engelleyebilirmiş… gazetecilik ve ifade özgürlüğü dahil… hayırlı Cuma’lar.… — Özlem Gürses (@OzlemGurses) August 2, 2024

Filistin'de de Instagram kapandı mı acaba, bilgisi olan var mı? Yoksa yine onların bile vermediği tepkiyi mi verdik? Her gelişmede kabak neden hep sıradan, kendi halindeki Türk yurttaşının başına patlıyor? https://t.co/sHzJnSB8YV — Can Kakışım (@cankakisim) August 2, 2024

Sabah uyandık, Instagram kapatılmış. Neden? Beyefendiler öyle istemiş. Tek bir kişinin keyfine göre hareket ettiğimiz bu sistem acilen kurtulmalıyız. Burası Keyfistan Cumhuriyeti mi? Böyle ülke mi yönetilir. Türkiye’nin acile erken seçime gitmesi gerekiyor. #instagramdown — Burak Yıldırım (@theburaakk) August 2, 2024

Bilgi Teknolojileri Kurumu diye bir şey var. Kurumu yönetenlerin canı sıkılıyor mesela. Bir şeyler hoşuna gitmiyor.

Ben Instagram'ı kapatıyorum diyor. Ve kapatıyor.

Mahkeme yok, hukuki dayanak yok. Benim paşa gönlüm böyle istedi diyor. Kapatıyor.

Çünkü adamın şahsi devleti. — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) August 2, 2024

İnstagram’ı “ifade özgürlüğünü savunmak için” kapatmışlar (!) Hiç bir Ortadoğu ya da 3. Dünya ülkesinin bile aklına bu gelmemişti bravo (!) — Serhat Uçak (@serhatucak) August 2, 2024

TÜRKİYE YÜZYILI. İnstagram erişime engellendi. pic.twitter.com/gawJA19mY0 — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) August 2, 2024

Günümüzde İnstagram’ı kapatan bir ülke, 3. Dünya ülkesidir.

Utanın, utanın… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) August 2, 2024

#Instagram sanıldığı gibi sadece fenomenlerden oluşmuyor, binlerce insanın kurduğu ve vergisi takip edilen iş sistemi var. Pes!.. — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) August 2, 2024

Instagram’a erişim engeli..

Eminim dünya kadar mazeretleri vardır..

İşin aslı ve özeti, ülkenin muz cumhuriyeti haline dönüştürülmüş olmasıdır.

İtibarsız, akılsız, iradesiz bir savruluş hali.. pic.twitter.com/27ZWOnOtZ4 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) August 2, 2024

İnstagramı engelleyen aklın içinde olduğumuz büyük iletişim savaşını nasıl yöneteceği konusunda şüpheye düştüm.



Bir sosyal medya kanalının kapanmasının anayasamızdaki ifade özgürlüğü kısmına uyup uymadığını ayrıca tartışalım o ayrı da;



“Arkadaş biz, Türkiye cumhuriyeti… — Deniz Ülke Kaynak Arıboğan (@DenizUlke) August 2, 2024

https://t.co/NFxkBjxQBu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Halkın haberleşme ve iletişim özgürlüğünü yok sayan bu zihniyet kabul edilemez.

Bu karar bir an önce kaldırılmalıdır.

Haber… pic.twitter.com/kvaNxVMIUo — Haber-Sen (@KESKHaberSen) August 2, 2024

Instagram bu sabah saat 03.00 civarı Türkiye’den BTK tarafından bir idari tedbir kararı ile erişime engellendi. Kararı ya Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlık talep etti. BTK, kararını bir sulh ceza hakimliğine onaylatmak zorunda. Takipteyiz. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) August 2, 2024

Düne kadar tüm ülkede sadece 17 kişinin adını bildiği birinin ölümü nedeniyle milli yas ilan edildi ve instagram'a erişim engellendi. Neden? Çünkü dünyada en çok biz üzülmeliyiz. Ülkede üzüleceğimiz şeyler yetmiyor, üzüntü ithal etmeliyiz. — güray gürsel (@burusvilis) August 2, 2024

Instagram’a getirilen erişim engeli, “Siz siyasete müdahale etmezseniz, siyaset sizin hayatınıza müdahale eder” sözünün sağlaması oldu. — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) August 2, 2024

BTK kararıyla Instagram’a erişim engeli geldi. AKP iktidarı hiçbir gerekçe ve neden belirtmeden instagrama bir gecede erişim engeli getirdi. Yolsuzluklarla, yasaklarla ülkemiz bir distopyaya dönüştürüldü.

İletişim özgürlüğünü hiçe sayan bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir.… pic.twitter.com/F2Sm6hQEjK — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) August 2, 2024

Dün gece katliam yasasını resmi gazetede onaylayıp, bugün instagrama erişim engeli getirenler, yarın X’i de kapatabilir. Normalleşme mi demiştiniz? https://t.co/90HW5Z30z0 — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) August 2, 2024

Şu an instagram partisi kurulsa iktidara gelirdi yeminlen. Bi yüzde 5 daha uçtu gitti... — Gani Müjde (@GaniMujde) August 2, 2024

torunun instagram surf'ü yüzünden olmasın? — Melda Onur (@meldaonur) August 2, 2024

BTK'nın Instagram'a erişim engeli getirmesi, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez bir sansür uygulamasıdır.



Dijital çağda, sansüre sansürle karşılık vermek çözüm değil, aksine sorunları daha da derinleştiren bir yaklaşımdır.



İktidar, derhal bu kararından dönmelidir! pic.twitter.com/3VKKXB3IAo — Ali Mahir Başarır (@alimahir) August 2, 2024