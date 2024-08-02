Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Çok sayıda kullanıcı, tepkilerini X platformu üzerinden dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:38
Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KARARA TEPKİ YAĞDI: 'İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE'

Söz konusu karar kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, tepkilerini X platformu üzerinden dile getirdi.

İşte aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu o tepkilerden bazıları...


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