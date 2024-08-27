Ekrem İmamoğlu’ndan 'kentsel dönüşüm' eleştirisi: ‘Birilerinin cebine 85 milyar dolar aktardılar’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:37

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesinin 373 hak sahibinin kurası yapılacak törene katıldı.

İmamoğlu, eylül ayı itibarıyla ilk teslimlere başlanacağını duyurdu.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İnsanların evini mi yapacaksınız yoksa çok sevdiğiniz birkaç kişinin cebinin iyileşmesini mi düşüneceksiniz?

Meseleyi vatandaş odaklı ele aldığınızda bu işler tıkır tıkır işler ve sorunlar çözülür. İstanbul’un boş buldukları her alanını lüks konut üretmeye çevirdiler kentsel dönüşüm kavramını bizden önce son 15 yılda.

TEM otoyolunun kuzeyinde yeni yapılaşmalar gösterdiler dediler ki biz bağcıları esenleri kurtaracağız. Sahilde konutlar yapıldı. Bunlarla biz Bahçelievler’i Zeytinburnu’nu kurtaracağız dediler.

"BİRİLERİNİN CEBİNE 85 MİLYAR DOLAR AKTARDILAR"

Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa durduğu yerde duruyor ama oralarda bizim hesabımıza göre kamu alanında arazide konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek birilerinin cebine basit hesapla 85 milyar dolar aktardılar.

O 85 milyar dolara bu şehrin bahsettiğimiz bütün kötü yapı stokunu dönüştürür güçlendirir insanlarımızın hayatını teminat altına alırdık. Yazık değil mi?

Biz de yanlış yaparsak acımasız olun. Biz sizin hakkınızı hukukunuzu korumak için seçildik öyle değil mi? Geçmişten bugüne yapılan bu hatalarla şehirleri soktukları sıkıntılar yaşamı zorlaştıran koşullar işte bugün yaşadığınız bir kısım ekonomik sıkıntıların da işsizliğin de yoksulluğun da temel sebebini oluşturmaktadır."