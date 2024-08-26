Teoman'dan sosyal medyayı sallayan açıklamalar: İmamoğlu, Beştepe, Suriyeliler...

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:54

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:07

Teoman T24'ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı gençlerin neden Ekrem İmamoğlu’nu tercih edeceğini düşündüğünü açıkladı.

İmamoğlu’nun hem gelenek ve göreneğe saygılı olduğunu hem de AKP karşıtı bir duruş sergilediğini belirtti.

Ayrıca, İmamoğlu’nun ciddi bir rakibinin olmadığını vurgulayan Teoman, Türkiye’nin yaş ortalamasının genç olduğunu ve kendisinin artık 57 yaşında olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı, "Bu yaştan sonra insanlara biraz çoluk çocukmuş gibi bakmaya başlıyorsun" dedi.

"GELECEĞİN TEK BAŞKAN ADAYI İMAMOĞLU"

Geleceğin tek başkan adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Teoman şu açıklamalarda bulundu:

"Ben gençlerin İmamoğlu tarafına kayacağını düşünüyorum. Bunu ben temenni olarak söylemiyorum. Bir sosyoloji mezunu olarak söylüyorum. Böyle olduğunu görüyorum. Bir de Özgür Özel'in gelişiyle CHP’nin yavaş yavaş toparlandığını, Kılıçdaroğlu zamanındaki atalet içindeki halinden uzaklaştığını, parti içindeki dişlilerin daha iç içe geçerek çalıştığını görüyorum. Tabii uzaktan böyle görüyorum. Bunları ispat edemem. Siyasetçi değilim, sürekli bütün kafamı oraya vermiş de değilim. Temenni de değil bunlar. Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu, geleceğin şu anda gözüken tek başkan adayı. Özgür Özel de ona yakın açıklamalar yaptı zaten."

"KİMSENİN İDEOLOĞUNA İHTIYACIM YOK"

Türkiye'nin siyasal tarihine dair düşüncelerini paylaşan Teoman, kendi fikirlerini oluştururken hiçbir ideolojik gruba yakın hissetmediğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldığını ve burada tarafsız bakış açısının kendisine öğretildiğini dile getirdi. Siyasete ve sosyolojik meselelere geniş bir perspektiften bakmaya çalıştığını ve Türkiye siyasetinde herhangi bir partiye entegre olmadan, dışarıdan izlemeyi tercih ettiğini söyledi. Gençlerin üzerindeki etkisini de kabul eden Teoman, "Kendinize hayran olacak birini seçtiğinizde onun yazıp çizdiği her şeye bakıyorsunuz" dedi.

Daha önce Necip Fazıl Kısakürek’in bir şiirini besteleyeceğini söyleyerek tepki çeken Teoman, bunun sadece medyayı "trollemek" amacıyla yapılan bir açıklama olduğunu ifade etti. Ne Nazım Hikmet’e ne de Necip Fazıl’a yakın hissettiğini belirten sanatçı, "Kimseye ‘ideoloğum’ diyecek bir bağlılığım yok. Ben Teomancıyım. Kimsenin ideoloğuna ihtiyacım yok, kendimden mesulüm" dedi.

"TÜRKİYE'DE SİYASET GERİCİLERLE DAHA GERİCİLER ARASINDA"

Teoman, 22 yıllık AKP iktidarının sanatçılar üzerindeki baskısına dair soruya şu cevabı verdi:

"Zor zamanlar oldu. Ama şunu unutma; eninde sonunda modernler de muhafazakâr Türkiye'de."

Siyasetle ilgili düşüncelerini romanındaki karakterlerden biri olan Timur üzerinden anlattığını belirten Teoman, "Türkiye'de siyaset gericilerle daha gericiler arasında" değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞTEPE'YE DAVET EDİLİRSEM GİDERİM..."

Teoman, Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe’ye davet edilirse gideceğini ama siyaseten hiçbir yerin adamı olmayacağını söyledi.

Kürt açılımı döneminde davet edildiği toplantılara da katıldığını hatırlatan sanatçı, "Kürt açılımını desteklediğim için gittim" dedi. Teoman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı kim olursa olsun beni bir yere davet ederse giderim. Ama ben hiçbir zaman siyasette hiçbir yerin adamı olmayacağım" şeklinde konuştu.

"NORVEÇLİ SARIŞIN ÇOCUKLAR GÖRSELER..."

Teoman, bazı insanların İstanbul'un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olduğunu belirtmesi üzerine, bu durumu eleştirerek "Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olanların çoğunun İngiltere'ye gitmek istediğini ve bu tutumun çelişkili olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve insanları ikiye böldü. Teoman, açıklamalarıyla hem destek hem de eleştiri topladı.