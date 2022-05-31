Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun linç girişimi davasına ve Kaftancıoğlu kararına sert tepki: 'Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?'

31 Mayıs 2022 Salı, 13:03

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 7'nci duruşması bugün görüldü. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün'e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti ve Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, infaz işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Kaftancıoğlu'nun infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitmek için yola çıktığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun linç girişimi davasında verilen karara ve Kaftancıoğlu'nun infaz işlemlerine ilişkin tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar.

Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?"