Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' yanıtı: 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 22:29

Güncelleme: 11.03.2025 - 22:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum’un konuğu oldu. İmamoğlu programda Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına dair adım atacağı iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş’ın kıymetli başkanımızın, değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim: ‘Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini, ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam.’

"ADAYLIK KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL"

Kendi görüşü. Bu kavramlar bizim için net olan, geçerli olan bir mesele. Bir başka husus var. Şu konuşuldu aslında: Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim… Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah’ın emri de değil. Resmi olarak YSK’ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir, Allah geçinden versin her şey olabilir. Dolayısıyla o gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Bu cümlenin üzerine kendileri de ‘Partimizin adayı, partimizin kararı bizim için asla ve asla tartışılacak bir şey değildir’ dedi. Bu görüşünü tekrar etmesinin mahsuru vardır yoktur, o kendi takdiri. Ona bir şey diyemem.

"İKTİDARIN OYUNUNU BOZDUK"

Bugün partimiz bir karar almıştır. CHP TBMM grubu bu kararı çok büyük çoğunluğuyla kararı imza altına almıştır. 1 milyon 750 bin üyemiz oy kullanacak. Bu esnada da Ekrem İmamoğlu’na saldırılar artıyor. Artacak tabi. Oyununu bozduk iktidarın. Partilimiz bu sebeple de sandığa gelip oy verecek, partisinin adayına da destek olacak. Çünkü her oy partisinin adayını güçlendirecek her eksik oy da Cumhurbaşkanı’nın sürecini güçlendirecek. Bunun farkında olan CHP’liler mutlaka 23 Mart’ı bir demokrasi şöleni gibi geçirecek.

"HİÇBİR CÜMLESİ BENİ İNCİTMİYOR"

Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum.”

"VEDAT MİLOR İLE KONUŞSAM CEZA KATMERLİ OLARAK BÜYÜR DİYE ENDİŞE EDİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, “Biz Vedat Milor ile yeme içme programı yapıyoruz. Yörelerin en güzel şeyleri neyse onları konuşuyoruz” diyen Candaş Tolga Işık’a; “Yarın bir soruşturma yiyebilirsin buradan bir ilişki kurabilirler. Bak sana söyleyeyim” ifadeleriyle yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vedat Milor ile konuşmadım. Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum. Dostlarımız ile irtibatı oldu. Sayın Vedat Milor ile tanışmam. Oraya geldiğinden yayınlandıktan sonra haberim oldu. Kendisini aradım, ‘Çok teşekkür ederim, sosyal projemize katkı sundunuz’ diyerek. Çok üzücü. Burası bir ticarethane değil" dedi.

"BU ZAVALLILIK TEPEDEN TIRNAĞA YAYILDI"

İmamoğlu, "Belki de bugün Türkiye’de en fazla bilinen sosyal hizmet biçimine dönüştü Kent Lokantası meselesi. Bu bir mecburiyet. İhtiyaçtan doğan bir şey. Orada insanlara onuruyla bir hizmetten faydalanma fırsatı tanıyor yerel idare. Oradaki insanlar mutlu. Torununun, çocuğunun bile cebine para koyamayan emekli 40 lira ile dışarıda 250 liraya yiyemeyeceği bir yemeği yiyor. Siz kalkıyorsunuz buradan hınç alıyorsunuz. Bunu rakip olarak karşınıza koyuyor ve öfkeyle müdahale etme gayretinde oluyorsunuz. Bu zavallılık tepeden tırnağa yayılmış durumda" diye konuştu.

"VEDAT MİLOR'U YILLARDIR İZLERİM"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu "Vedat Milor’un programlarının hayranıyım. Onun için doğmuş. Yıllardır izlerim. Tek bağı televizyonda izlediğim bir insan. Böyle günlerde bu hizmeti vermenin kıymetini anlatıyor. Sanatçısından yazarına birçok insan bundan bahsetti. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum” ifadeleriyle Kent Lokantaları’nı ziyaret ederek video yayınlayan Vedat Milor’a açılan örtülü reklam soruşturmasını eleştirdi.