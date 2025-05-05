Ekrem İmamoğlu'ndan o iddialara sert tepki: 'Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız!'
Silivri Cezaevi'nde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, hakkında çeşitli görüntü kayıtları üzerinden ortaya atılan iddialara "Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi" diye yanıt verdi. "
İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'yi hedef alan operasyonlar kapsamında iktidara yakın medyada ortaya atılan iddialar üzerine yeni bir açıklamada bulundu.
İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklaması şöyle:
“Ama montaj, ama şu, ama bu…”
Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi.
Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar.
Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum.
Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar.
“İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs” diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler. Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi ordan!
Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum.
Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs hepsi boş çıktı.
Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi.
Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz.
Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz."
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