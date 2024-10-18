Ekrem İmamoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' tepkisi: 'Kan dondurucu, dehşet, kaygı verici...'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:21

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

KONUŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin telefon görüşmeleri de ortaya çıktı.

Fezlekede “Mehtap çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?”, “Yav öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani” gibi kayıtların olduğu tespit edildi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kısa sürede kamuoyunun gündemine oturan çeteye dair bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir" dedi.