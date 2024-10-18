'Yenidoğan çetesinin' çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu: Bakanın hastanesi de aralarında...

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:43

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:43

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianamesini tamamladı.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

Çetenin organize şekilde çalıştığı 19 özel hastanenin isimleri belli oldu.

Listede eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de bulunduğu görüldü.

Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, o hastaneler şu şekilde:

1- Akabe Sağlık Tesisleri

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri

3- Ekip Sağlık Hizmetleri

4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz.

5- Medilife Sağlık Hizmetleri

6- Özel Avcılar Hospital Hastanesi

7- Özel Avrupa Şafak Hastahanesi

8- Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

9- Özel Doğa Hospital

10- Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

12- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri

13- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

14- Silivri Kolan Hastanesi

15- Yonca Sağlık Hizmetleri

16- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

17- GMZ Sağlık Hizmetleri

18- Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19- Özel TRG Hospitalist Hastanesi