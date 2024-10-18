'Yenidoğan çetesinin' çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu: Bakanın hastanesi de aralarında...
İstanbul'da, 10 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesinin' bebekleri anlaşmalı olarak sevk ettiği 19 özel hastanenin isimleri belli oldu. İşte o liste...
İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 494 sayfalık iddianamesini tamamladı.
İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.
BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE
Çetenin organize şekilde çalıştığı 19 özel hastanenin isimleri belli oldu.
Listede eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de bulunduğu görüldü.
Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, o hastaneler şu şekilde:
1- Akabe Sağlık Tesisleri
2- Doğamed Sağlık Hizmetleri
3- Ekip Sağlık Hizmetleri
4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz.
5- Medilife Sağlık Hizmetleri
6- Özel Avcılar Hospital Hastanesi
7- Özel Avrupa Şafak Hastahanesi
8- Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
9- Özel Doğa Hospital
10- Özel İstanbul Şafak Hastanesi
11- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
12- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri
13- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
14- Silivri Kolan Hastanesi
15- Yonca Sağlık Hizmetleri
16- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
17- GMZ Sağlık Hizmetleri
18- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
19- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
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