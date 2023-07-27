Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' paylaşımının ardından dikkat çeken kulis: 'Her an adaylık duyurusu gelebilir'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:46

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidaricindegisim.org sitesine gelen öneriler doğrultusunda yurttaşların değişime dair ne istediğini paylaştı.

Toplumun CHP'de lider ve yönetiminin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan İmamoğlu paylaşımında "Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor" ifadelerine yer verdi.

HalkTV yazarı Fikret Bila bu paylaşımın ardından İmamoğlu'nun her an CHP Genel Başkanlığı için adaylık duyurusu yapabileceğini söyledi.

Bila "Değişim sitesinde İmamoğlu'nun yaptığı değerlendirmeye göre halkın artık CHP'nin lideri ve yönetimini değiştirmesi gerektiğine dair sonuca varılmış. İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir" dedi.

"BU AÇIKLAMADAN SONRA ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMASI BEKLENEBİLİR"

"Bu açıklamadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu'nu CHP Kurultayı'nda yarışacak aday olarak görebiliriz" yorumunda bulunan Bila, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nun bu açıklamada sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir.

Delege seçim süreci devam ediyor. İmamoğlu bunu bekliyor olabilir. Ortaya çıkacak delege tablosu Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için son derece önemli. Delege seçimi, il ve ilçe kongrelerinde gördüğüm kadarıyla genel merkeze yakın isimler. Kurultay delegesi bakımından Genel Başkanlığı kazanması garanti görülmüyor İmamoğlu'nun. Parti dışında yaratacağı rüzgar İmamoğlu'nu güçlendirebilir, cesaretlendirebilir."