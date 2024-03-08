Elazığ ’da yolsuzluk iddiası...Ortakların arasını operasyon bozdu

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin kurduğu Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Bazı AKP’liler, “Polis ve yargıda MHP’ye yakın bazı unsurlar bize karşı harekete geçti” iddiasında bulunarak operasyona tepki gösterdi.

Barış Terkoğlu
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
Elazığ ’da yolsuzluk iddiası...Ortakların arasını operasyon bozdu
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AKP’li Elazığ Belediye Başkanı ve AKP’nin Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları’nın 2019 seçimlerindeki projeleri arasında yer alan Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi geçtiğimiz yıllarda hizmete başlamıştı.

22 Aralık 2023 tarihinde Elazığ’ı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ile birlikte Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ni ziyaret ederek görevli kadınlarla bir araya gelmiş, projeyi örnek göstermişti.

Ancak geçen hafta Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi’nce kurulan Elazığ’da Hayma Ana Kadınlar Semt Pazarı olarak bilinen Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne CIMBIZ-2 Operasyonu gerçekleştirildi.

Bazı basın yayın organlarına yer alan operasyonda, kurum ve kişi adlarının yer almaması dikkat çekti. Merak uyandıran operasyonun merkezinde AKP’li belediye olduğu ortaya çıktı. Devletin sosyal projeye katılanlar için belediyeye ödediği paraların kimi kamu görevlileri tarafından zimmete geçirildiği iddiasıyla başlatılan ve altı kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

İFADEYE GİTMEDİ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı’ndan sorumlu olan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nu ifadeye çağırdı. Ancak Bilginoğlu’nun ayağını kırdığını belirterek ifade vermeye gitmediği öğrenildi. 

Gazetemizin konuştuğu ve ismini vermek istemeyen bir AKP’li siyasetçi ise operasyonla ilgili olarak MHP’yi suçladı. 

‘ÇÜRÜKLER AYIKLANIR’

“Elazığ’da ittifak yok” diyen isim, “polis ve yargı içinde MHP’ye yakın bazı unsurların harekete geçtiğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Elazığ’da geçen hafta önce AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklanmasının ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldığını anımsatan isim, “Suçlama doğru olsa bile seçime doğru bu operasyonların zamanlaması manidar” ifadesini kullandı. AKP’li isim, “Eğer doğruysa da çürük yumurtalar ayıklanır, gereken yapılır” ifadelerini kullandı.



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