Elazığspor–Kastamonuspor maçı öncesi 'şarkı' krizi! MHP’li vekil sinirden deliye döndü: Yönetimi yerden yere vurdu!

2. Lig Beyaz Grup’ta Seza Çimento Elazığspor’un GMG Kastamonuspor’a 2-1 yenildiği karşılaşmada saha içinden çok tribünlerde yaşanan “şarkı krizi” konuşuldu.

Maç öncesi taleplere rağmen statta “Ölürüm Türkiyem” şarkısının çalınmaması ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’e bir grubun kötü tezahüratta bulunması gerginlik yarattı.

“Elazığspor doğru gitmiyor, belediyenin arka bahçesi gibi yönetilmez” diyen Işıkver, “Biz demir leblebiyiz, adamın dişini kırarız. Bu benim ilk uyarımdır, aynı zamanda son uyarımdır. Herkes ayağını denk alsın, bir daha uyarmam koltukta oturamazsınız” sözleriyle adeta kulüp yönetimine rest çekti.

“BİZİ SEVMEYENLER VAR, AYAK OYUNU YAPIYORLAR”

Sözcü'de yer alan habere göre; Işıkver, Kanal Fırat televizyonunda katıldığı canlı yayında statta yaşananların bilinçli bir plan olduğunu savunarak sözlerine şöyle devam etti:

“Bizi burada sevmeyenler var, adamlar bize ayak oyunu yapıyorlar. Sen ‘Ölürüm Türkiyem’i çalsan sana ne zararı var? Burası Zaho mu, Süleymaniye mi? Burası Elazığ! Türkiye’de hiçbir siyasetçinin kabul etmeyeceği tezahürat kumpası yaptılar. Ben yine de onların gönlünü kırmadım, indim. Bari şarkıyı çalsınlar, bizim moralimiz düzelsin dedim. Onu da çalmamak için ellerinden geleni yaptılar.”

“ELAZIĞSPOR DOĞRU GİTMİYOR, BELEDİYENİN ARKA BAHÇESİ GİBİ YÖNETİLEMEZ”

Elazığspor yönetimini sert sözlerle eleştiren Işıkver, kulübün kötü yönetildiğini savunarak şunları söyledi:

“Elazığspor’un durumu ortadadır. Vanspor’un 1 metre 45 santimlik başkanı, Elazığspor’u yönetenlerin ciğerini sökmüştür, elimizdeki turu almıştır. Bugün Elazığspor’un sahibi kimdir? Geçmişte Elazığspor Başkanı konuştuğu zaman yer gök inlerdi. Bugün kimdir Elazığspor Başkanı?

Benim rahatsızlığımı herkes biliyor. Şahin Bey olmasa felek gelse beni susturamaz. Ben Şahin Bey’in hatırına susuyorum, çünkü bir emek var, belediye bu işi almış sırtlamış götürüyor. Ama Elazığspor doğru gitmiyor. Böyle yönetilmez Elazığspor. Elazığ Belediyesinin arka bahçesi gibi yönetilmez bu kulüp.”

“BİZ DEMİR LEBLEBİYİZ, ADAMIN DİŞİNİ KIRARIZ!”

Milletvekili Işıkver açıklamasının sonunda Elazığspor yönetimine çok sert ifadelerle seslendi:

“Biz demir leblebiyiz, biz adamın dişini kırarız. Siz bu müzikle mi beni bu memleketten sileceksiniz? Sizi öyle ederim ki psikolojik tedavi alırsınız. Ben daha ağzımı dahi açmadım, bana bayramlık ağzımı açtırmayın. Bu benim ilk uyarımdır, aynı zamanda son uyarımdır. Elazığspor yönetimine sesleniyorum: Herkes ayağını denk alsın! Bir daha uyarmam, koltukta oturamazsınız.”

MAÇ SONUCU GÖLGEDE KALDI

GMG Kastamonuspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından hem saha içi performans hem de statta yaşanan “şarkı krizi”, Elazığ kamuoyunda tartışma konusu oldu.

MHP’li Işıkver’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, Elazığspor yönetiminin ve belediye cephesinin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.