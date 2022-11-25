Elektronik kelepçe için CHP'den teklif: Samimiyseler hemen kanunlaştıralım

25 Kasım 2022 Cuma, 13:44

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, elektronik kelepçe tedbirinin yaygınlaştırılması için yasa teklifi verdi.

CHP’li Taşcıer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin gerekçesinde, “İçişleri Bakanlığı açıklamalarına göre kadına yönelik şiddet vakaları için kullanımda olan elektronik kelepçe sayısı sadece ve sadece bin 500’dür. Bu sayının olağanüstü düzeyde yetersiz olduğu, gerçekleşen birçok olaydan görülebilmektedir. Önleyici tedbir kararlarının uygulanması ve takibinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için elektronik kelepçelerin ‘yaklaşmamaya’ dair hükümler içeren kararlarda kesin olarak kullanılması bir mecburiyet olmalıdır” ifadelerini kullandı.

"SAMİMİYSELER HEMEN KANUNLAŞTIRALIM"

Yasanın bir an önce çıkartılması için iktidara çağrı yapan Taşcıer, “Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, haklarında uzaklaştırma kararı olan erkekler tarafından şiddete uğramaya ve öldürülmeye devam ediliyor. Halbuki bu şiddet ve cinayetler çok büyük oranda engellenebilecekken. Bunun yolu, elektronik kelepçe uygulamasının, şiddet uygulayanlar hakkında verilen ‘yaklaşmamaya’ dair önleyici tedbir kararlarında kesin olarak kullanılmasıdır. Şu anda elektronik kelepçeler tam anlamıyla ‘butik’ bir uygulama gibi, az rastlanır halde. Çünkü maalesef hem elektronik kelepçe sayısı son derece az, hem de hakimler bunların kullanılması için gerekli olmasına rağmen karar vermiyorlar. Bugün Türkiye’de kadına yönelik şiddet vakalarında kullanılan elektronik kelepçe sayısı maalesef bin 500 civarında. Bu kabul edilemez düzeyde az bir oran. Bugün konuşmalar yapıp kadına şiddete karşı olduklarına dair demeçler verecekler. Eğer samimiyseler bu teklifi hemen kanunlaştıralım” diye konuştu.