Emeğinin karşılığını alamayan işçiler yurdun dört yanında eylem başlattı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:10

Ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de en çok ezilen asgari ücretle geçinmeye mahkûm edilen emekçiler oldu. Açlık sınırının altında yaşam savaşı veren işçiler yurdun dört bir yanını direniş alanına çevirdi. Manisa, İstanbul, Gaziantep ve Hatay’da işçiler hakları için günlerdir eylemde.

Manisa Soma’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun aile şirketine ait Fernas maden ocağında Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye olduğu gerekçesiyle altı kişi işten çıkarıldı. 21 gündür eylemini sürdüren işçiler direnişi Türkiye’nin çeşitli noktalarına taşıma kararı aldı. İşçiler dün Nasıroğlu’nun Muğla Bodrum’daki oteli önünde de üç gün sürecek nöbet eylemine başladı. Daha sonra eylemi yarın Ankara’ya taşıyacaklarını duyuran maden işçileri, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacak, ardından Fernas Holding’in Ankara’daki binası önüne gidecek. Maden işçileri daha sonra da Meclis önünde tüm gece nöbet tutacak. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, “Şirket geri adım atmıyor. 6 işçiyi geri almam, diyor. Maaşların yeterli olduğunu ve iş güvenliğiyle ilgili bir sorun olmadığı ifade ediliyor” dedi.

İŞÇİNİN KABURGASI KIRILDI

İstanbul Çatalca’da Tek Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan Polonez gıda fabrikası işçilerinin direnişinde 58. gün geride kaldı. İşçiler sık sık polis müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor. Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya yaşanan sürece ilişkin şunları söyledi: “Biz çok önceden ilan ettik. İşçi arkadaşlarımızın işbaşı yapmasıyla ilgili işveren bir adım atmazsa servislerin girişine izin vermeyeceğimizi ifade ettik. Gerekirse kapının önüne yatacağımızı söyledik. Eylemimiz başladı. Önceki gün de Emniyet güçleri bize saldırdı. İşçilerden birinin iki kaburgası kırıldı. Bir arkadaşımızın omzu çıktı. Yedi arkadaşımız da biber gazından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Şu anda fabrikanın önündeyiz. Fabrika üretimi durdurdu. Çalışanlar idari izinli. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz.”

KOD 46’YLA ÇIKARIYORLAR

İstanbul’da sadece gıda işçileri değil plastik işçileri de hak mücadelesi veriyor. Hadımköy’deki As Plastik’te grev kararının ardından işten atılan işçilerin direnişi 14 gündür devam ediyor. Petrol-İş Sendikası işyeri temsilcisi Savaş Çakmak grevin resmi olarak 19 Eylül’de başlayacağını söyledi. Çakmak, “Biz grev ilan yazısını astıktan sonra 3’ü sendika temsilcisi olmak üzere 10 kişi işten çıkarıldık. Yalnızca grev yapmak istediğimiz, geçinemediğimizi söylediğimiz ve bu nedenden dolayı sendikalaştığımız için işten çıkarıldık. Burada suçlu olan biz değiliz. İşveren sendikalaşmayı kırmak için birçok uygulama yapıyor. Petrol-İş Sendikası’na üye olduk. Şu an yalnızca sendikalaştığımız için Kod-46 ve Kod-49 ile tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldık. Yüz kızartıcı bir suç işlemişiz gibi bir madde uygulandı. İşveren sendikalaşmayı yüz kızartıcı bir suç olarak görüyor. Biz yüzde 35 zam talebinde bulunduk. Ancak hiçbir şekilde bu talebimizin karşılanmayacağını söyledi. Sosyal haklarımızın iyileştirilmesini istedik. Bu talebimiz de karşılık bulmadı” dedi.

90 İŞÇİ TAZMİNATSIZ KOVULDU

İşçi direnişinin bir diğer adresi olan Gaziantep’te ise Akcanlar Tekstil işçilerinin vergi kesintilerine, yedili çalışma sistemi dayatmasına ve kötü çalışma koşullarına karşı başlattığı direniş bugün birinci ayını doldurdu. İşçiler, aileleriyle birlikte fabrikanın önünde ve kentin çeşitli noktalarında eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Direniş patronun pazar tatilini ortadan kaldıran yedili sistemi dayatması üzerine başladı. Ayrıca işçiler, vergi kesintisiyle birlikte ücretlerinin düşmesine de tepkili. Direnişe başlayınca daha ilk gün yaklaşık 90 işçi tazminatsız işten çıkarıldı. İşçiler bir aydır mücadele ediyor. Patron yedili sisteme dair yasal mevzuata dayanıyor. İşçiler yıllardır pazar tatiliyle çalışıyor. Yasaya dair işçilerin onayı alınması gerekiyor. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik demektir bu. İşçi bunu kabul etmediğinde tek taraflı sözleşmeyi feshetme ve tazminatını alarak işten çıkma hakkı var. Patron bunu da kabul etmiyor” ifadesini kullandı. Türkmen, Akcanlar’ın patronuna ait Gaziantep’teki Divan ve Grand Otel için boykot kampanyası başlatacaklarını da söyledi.

Hatay’da İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Befesa Silvermet fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçilerinin düşük ücretlere karşı başlattığı grev 52’nci gününde. Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, “Toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapıldı. Grev devam ediyor. İşveren anlaşmaya dair yeni bir teklif sunmadı. Direnişimiz sürüyor. Haklarımızı alana kadar da mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.