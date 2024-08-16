‘Emekli maaşıyla yaşama şansı yok’

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:32

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:32

TÜİK’in önceki gün açıkladığı “iç göç istatistikleri”ne göre 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi başka illere göç etti. İç göç oranı, 2007 yılından bu yana yüzde 4.04 ile en yüksek değeri gördü. İnsanların yaşadığı yerleri dönemsel olarak zorluklar sebebiyle “değiştirmek zorunda kalmasının” başka sorunlara da yol açtığını vurgulayan CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Türkiye doğal kaynak açısından şanslı olup da yönetimsel yoksunluk nedeniyle ülke vatandaşlarına hak ettiğini vermekten her geçen gün uzaklaşıyor. Mevcut ekonomik koşullarda, bir emeklinin maaşıyla büyükşehirde yaşama şansı var mı?” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Kontrolsüz dış göçün, ülkemizde bulunan milyonlarca göçmenin bu iç göç hareketi üzerine olan etkisini bu verilerden okuyamıyoruz. KGöçmen olarak gelen kişiler de sürekli iller arasında yeni arayış içindeler, o yüzden de İçişleri Bakanlığı yalvar yakar ‘adreslerini güncellemeleri’ çağrısında bulunuyor” dedi.