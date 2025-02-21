Emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen: ‘Cumhurbaşkanı onayı olmadan belediyeler mali açıdan denetlenemez’

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:02

CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mülkiye müfettişleri, mali polis eşliğinde belediye binasına gelerek 8 firmayla ilgili ihale dosyalarının incelenmek üzere teslim edilmesini talep etti. Eski Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunca ‘yandaş’ olarak bilinen bir gazetenin Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin yaptığı bir haberi örnek gösteren Esen, “Söz konusu haber içeriğinden Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla; belediyelerin tüm mali yönetim kontrol sisteminin, mali karar ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun Mülkiye Müfettişleri aracılığıyla teftiş ettirileceği, kısacası Sayıştay’ın görev alanına giren dış denetimin yapılacağı, elde edilen sonuçlarına göre de soruşturmanın karara bağlanacağı anlaşılmaktadır” dedi.

Esen, uygulamanın hukuka ve yasalara aykırılık oluşturduğunu belirterek “Belediyelerin mali karar ve işlemleri kapsayan (dış) denetim Sayıştay’ın yetki alanına girmektedir. İçişleri Bakanı tarafından Mülkiye Müfettişlerinin belediyelerde mali konuları kapsayan ‘özel denetim’ yaptırılabilmesi için de Cumhurbaşkanı onayı olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

‘İDDİALAR CİDDİ BULGU VE BELGELERE DAYANMALIDIR’

Esen, Cumhuriyet Savcısı ve Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılacak soruşturma ve ön incelemeler sonucunda yolsuzluk veya kamu zararının ortaya çıkarılması bağlamında dilekçe konusuyla ilgili olmak üzere her türlü mali karar ve işlemlerin araştırılmasının olanaklı olduğunu belirtirken, “Ancak bu tarz dilekçelerin de işleme konulma koşullarını içermelidir. Yasalar uyarınca kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması; ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olayın belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması zorunludur” diye konuştu.

Esen, söz konusu koşulları taşımayan ihbarların Cumhuriyet Başsavcıları ve diğer yetkili merciler tarafından işleme konulmaması gerektiğini vurguladı. Söz konusu haberin içeriğine göre, haberin doğru olması koşulunda dilekçenin soyut ve genel nitelikte olduğunu söyleyen Esen, “Salt bu tür dilekçeye dayalı olarak belediyenin tüm mali yönetim kontrol sisteminin, mali karar ve işlemlerinin mevzuata uygun olup/olmadığının araştırılması, soruşturulması yapılamaz. Belediyenin mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk/kamu zararına yönelik emareler ortaya çıkmışsa Mülkiye Müfettişleri tarafından da olsa mali konuları kapsayan doğrudan veya dolaylı teftiş yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı onayı alınması gerekmektedir” dedi.