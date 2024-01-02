‘Emeklilere asgari ücret’

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Taşçıer, “Bayram ikramiyeleri 15 bin lira olmalı. Emekliye değil ev, araba, tatil, mezar yeri almak bile lüks olmuş. Bugün bir emeklinin maaşı, eşi vefat etse yanındaki mezar yerini almaya yetmiyor. Emeklinin bu konuşulan aylıklarla 2024’ün sonunu görebilmesi mümkün değil. Maalesef yüzde 90’ının aylığı bugünkü asgari ücretin bile altında” dedi.

