‘Emeklilere asgari ücret’
CHP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesi olan 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istediklerini söyledi.
Cumhuriyet’e konuşan Taşçıer, “Bayram ikramiyeleri 15 bin lira olmalı. Emekliye değil ev, araba, tatil, mezar yeri almak bile lüks olmuş. Bugün bir emeklinin maaşı, eşi vefat etse yanındaki mezar yerini almaya yetmiyor. Emeklinin bu konuşulan aylıklarla 2024’ün sonunu görebilmesi mümkün değil. Maalesef yüzde 90’ının aylığı bugünkü asgari ücretin bile altında” dedi.
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